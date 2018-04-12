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Головні новини дня – за 60 секунд

Четвер, 12 квітня 2018, 21:03

Україна може вийти з усіх статутних органів СНД, в Миколаївській області вбили колишнього головного митника, облікову ставку залишили на рівні 17% річних – новини, які обговорювали 12 квітня.

Про відносини з РФ. Президент Петро Порошенко запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією, яка вже 4 роки здійснює військову агресію проти України, та вийти з усіх статутних органів СНД.

Також Порошенко вважає за необхідне захистити закони про вибори в Україні та інших державах від втручання Росії.

Про вбивства. Правоохоронці знайшли тіло колишнього керівника Миколаївської митниці Артура Полякова, у справі його вбивства вже затримали двох підозрюваних.

Про Мальдіви. В адміністрації президента Петра Порошенка відмовились назвати точну вартість відпочинку глави держави на Мальдівах і прокоментувати двічі вказані у декларації "туристичні послуги".

Про Розенблата та Полякова. Слідство у справі проти нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова стверджує, що вони не підписували законопроекти, які фігурують у підозрі, але знали про їх внесення.

Йдеться про проекти законів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів і за лобіювання яких, за версією слідства, депутати одержали неправомірну вигоду.

Про Авакова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав припис від Нацагенства з питань запобігання корупції через підлеглого з медцентру МВС.

"НАЗК  на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову стосовно начальника Медичного реабілітаційного центру МВС України "Перлина Прикарпаття" Петра Іванишина", - йдеться в повідомленні НАЗК.

Згідно з повідомленням НАЗК, Іванишин не передав належні йому права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.

Про облікову ставку. Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

Про вугілля. Протягом 2017 року в Україну з Російської Федерації було імпортовано 2,66 млн тонн антрациту, що становить 78,6% від всього імпорту.

Про УЗ. Генпрокуратура спільно зі Службою безпеки проводять слідчі дії, зокрема і обшуки, в в приміщенні офісу ПАТ "Укрзалізниця" у справі щодо зловживань на підприємстві.

Про "Північний потік-2". Фінляндія видала другий дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" в фінській винятковій економічної зоні.

Про справу Скрипалів. Організація із заборони хімічної зброї підтверджує висновки Великої Британії щодо речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСНДвбивствоАваковРозенблат
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