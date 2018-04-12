Главные новости дня – за 60 секунд

Украина может выйти из всех уставных органов СНГ, в Николаевской области убили бывшего главного таможенника, учетную ставку оставили на уровне 17% годовых – новости, которые обсуждали 12 апреля.

Об отношениях с РФ. Президент Петр Порошенко предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией, которая уже 4 года осуществляет военную агрессию против Украины, и выйти из всех уставных органов СНГ.

Также Порошенко считает необходимым защитить законы о выборах в Украине и других государствах от вмешательства России.

Об убийствах. Правоохранители нашли тело бывшего руководителя Николаевской таможни Артура Полякова, в деле его убийства уже задержали двух подозреваемых.

О Мальдивах. В администрации президента Петра Порошенко отказались назвать точную стоимость отдыха главы государства на Мальдивах и прокомментировать дважды указанные в декларации "туристические услуги".

О Розенблате и Полякове. Следствие по делу против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова утверждает, что они не подписывали законопроекты, которые фигурируют в подозрении, но знали об их внесении.

Речь идет о проектах законов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и за лоббирование которых, по версии следствия, депутаты получили неправомерную выгоду.

Об Авакове. Министр внутренних дел Арсен Аваков получил предписание от Нацагентства по предупреждению коррупции из-за подчиненного из медцентра МВД.

"НАПК на своем заседании приняло решение о внесении предписания Министру внутренних дел Арсену Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Украины "Жемчужина Прикарпатья" Петра Иванишина", - говорится в сообщении НАПК.

Согласно сообщению НАПК, Иванишин не передал принадлежащие ему права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.

Об угле. В течение 2017 года в Украину из Российской Федерации было импортировано 2,66 млн тонн антрацита, что составляет 78,6% от всего импорта.

Об УЗ. Генпрокуратура совместно со Службой безопасности проводят следственные действия, в том числе обыски, в помещении офиса ПАО "Укрзализныця" по делу о злоупотреблениях на предприятии.

О "Северном потоке-2". Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне.

О деле Скрипалей. Организация по запрещению химического оружия подтверждает выводы Великобритании относительно вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль.