Турчинов – Заходу: Вдячні за стурбованість, але розраховуємо лише на себе

Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає, що Захід не допоможе Україні у випадку повномасштабного наступу Росії.

Про це він сказав під час Київського безпекового форуму, на якому присутні представники інших країн.

"Сьогодні світ балансує на межі серйозного конфлікту. Ми знаємо, як розвиваються події навколо Сирії, коли під прикриттям військової допомоги Кремля Асад проводить уже не першу хімічну атаку, в результаті якої гинуть цивільні люди", – сказав Турчинов.

За його словами, Росія може застосувати проти України 260 тисяч бійців і військову техніку.

"У Сирії перебуває військовий контингент РФ чисельністю всього 3,5 тисячі осіб. І наші стратегічні партнери – Сполучені Штати, Англія, які, до речі, були гарантами нашої безпеки і недоторканності наших кордонів за Будапештським меморандумом – сьогодні підтягують потужний флот, готові до рішучих дій", – зазначив секретар РНБОУ.

"Я не пам’ятаю ні американський, ні англійський флот у лютому 2014 року, коли розпочалася агресія проти нас в Криму. І я хочу запитати: а коли Росія кине армії, що сконцентровані на нашому кордоні, проти нашої держави, – з'явиться цей флот у Чорному морі?", – заявив Турчинов.

"На жаль, я переконаний, що наші партнери не дадуть нам на це відповідь. І тому як в 2014 році, так і зараз ми змушені розраховувати, в першу чергу, на власні сили", – додав він.

Секретар РНБО запевнив, що Україна відкрита і прагне партнерства.

"Ми вдячні нашим партнерам за стурбованість, яку вони висловлюють щодо російської агресії в України. Ми вдячні за санкції, які реалізуються проти Росії… Але коли ми говоримо з одного боку про санкційну політику, про нашу співпрацю, з іншого боку я хотів би, щоб ми подивилися на "Північний потік" і "Турецький потік", – заявив він.

Турчинов наголосив, що "Північний потік-2" не лише суперечить енергетичній безпеці та енергетичному законодавству Євросоюзу:

"Росія виводить свій стратегічний бізнес із країн своєї потенційної агресії. Коридор на Україну, країни Балтії, Польщу – тобто країни першочергової потенційної агресії РФ".

"І коли одною рукою ми говоримо про продовження санкцій, іншою рукою підписуємо угоди щодо створення реальної небезпеки – в тому числі, військової – для своїх партнерів (в усякому разі, нас партнерами називають), я тут не бачу жодної логіки і здорового сенсу. Більше того, не бачу навіть елементів самозахисту", – сказав Турчинов.

Він зазначив: "Санкції – це не подарунок для нашої країни. Це елементарні заходи захисту Європи проти нарощування військового потенціалу агресивної держави"

"Ми 4 роки розповідаємо всьому світові, що Росія – це країна-терорист. І не тільки 10 тисяч загиблих українців – цьому свідчення. Це і збитий "Боїнг"… Наші партнери це відчувають, коли агресія приходить у їхні домівки – згадайте хімічну атаку у центр Великої Британії", – сказав Турчинов

За його словами "висилка російської агентури, яка прикривалася дипломатичними паспортами". – це демонстрація спільних дії США, країн ЄС та України.

Водночас, Турчинов наголосив, що потужні структури стратегічних партнерів України в обхід санкцій співпрацюють із Росією: Франція і Німеччина працюють із РФ у питаннях військово-технічної та космічної сфери, а голландські підприємства – щодо будівництва Керченського мосту.