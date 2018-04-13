Турчинов – Западу: Спасибо за обеспокоенность, но рассчитываем лишь на себя

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Запад не поможет Украине в случае полномасштабного наступления России.



Об этом он сказал во время Киевского форума по безопасности, на котором присутствовали представители других стран.



"Сегодня мир балансирует на грани серьезного конфликта. Мы знаем, как развиваются события вокруг Сирии, когда под прикрытием военной помощи Кремля Асад проводит не первую химическую атаку, в результате которой погибают гражданские люди", – сказал Турчинов.

По его словам, Россия может применить против Украины 260 тысяч бойцов и военную технику.

"В Сирии находится военный контингент РФ численностью всего 3,5 тысячи человек. И наши стратегические партнеры – США, Англия, которые, кстати, были гарантами нашей безопасности и неприкосновенности наших границ по Будапештскому меморандуму – сегодня подтягивают мощный флот, готовы к решительным действиям", – отметил секретарь СНБОУ.



"Я не помню ни американский, ни английский флот в феврале 2014 года, когда началась агрессия против нас в Крыму. И я хочу спросить: а если Россия бросит армии, сконцентрированные на нашей границе, против нашего государства, – появится этот флот Черном море?", – заявил Турчинов.



"К сожалению, я убежден, что наши партнеры не дадут нам на это ответа. И потому как в 2014 году, так и сейчас мы вынуждены рассчитывать, в первую очередь, на собственные силы", – добавил он.

Секретарь СНБО заверил, что Украина открыта и стремится к партнерству.

"Мы благодарны нашим партнерам за обеспокоенность, которую они выражают по поводу российской агрессии в Украине. Мы благодарны за санкции, которые реализуются против России... Но когда мы говорим с одной стороны о санкционной политике, о нашем сотрудничестве, с другой стороны я хотел бы, чтобы мы посмотрели на "Северный поток" и "Турецкий поток", – заявил он.

Турчинов отметил, что "Северный поток-2" не только противоречит энергетической безопасности и энергетическому законодательству Евросоюза:

"Россия выводит свой стратегический бизнес из стран своей потенциальной агрессии. Коридор на Украину, страны Балтии, Польшу – то есть страны первоочередной потенциальной агрессии РФ".



"И когда одной рукой мы говорим о продлении санкций, другой рукой подписываем соглашения о создании реальной опасности – в том числе, военной – для своих партнеров (во всяком случае, нас партнерами называют), я здесь не вижу никакой логики и здравого смысла. Более того, не вижу даже элементов самозащиты", – сказал Турчинов.



Он отметил: "Санкции – это не подарок для нашей страны. Это элементарные меры защиты Европы против наращивания военного потенциала агрессивного государства".



"Мы 4 года рассказываем всему миру, что Россия – это страна-террорист. И не только 10 тысяч погибших украинцев – тому доказательство. Это и сбитый "Боинг"... Наши партнеры это чувствуют, когда агрессия приходит в их дома – вспомните химическую атаку в центре Великобритании", – сказал Турчинов



По его словам, "высылка российской агентуры, которая прикрывалась дипломатическими паспортами", – это демонстрация совместных действия США, стран ЕС и Украины.



В то же время, Турчинов отметил, что мощные структуры стратегических партнеров Украины в обход санкций сотрудничают с Россией: Франция и Германия работают с РФ в вопросах военно-технического и космической сферы, а голландские предприятия – по строительству Керченского моста.