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Генсек ООН заявив про повернення до холодної війни

Субота, 14 квітня 2018, 01:58

Хаос на Близькому Сході загрожує безпеці всього світу і ризикує погіршити регіональні і глобальні конфлікти.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому питанням міжнародної безпеки, пише DW.com.

Світ повернувся в епоху холодної війни, вважає генеральний секретар ООН. За його словами, механізмів, які раніше стримували ескалацію напруженості між США і СРСР, "як видно, більше немає".

Генсек ООН відзначив, що хаос на Близькому Сході є загрозою для глобального миру і безпеки. Вкрай нестабільна ситуація в близькосхідному регіоні ризикує погіршитися і спровокувати серйозні регіональні і глобальні наслідки, застеріг генсек ООН.

"У Сирії ми спостерігаємо конфронтацію і війни чужими руками за участю армій декількох країн світу, численних збройних груп, національних і міжнародних бойових загонів, іноземних бойовиків з усього світу, а також різних терористичних організацій", - пояснив Гутерріш.

Засідання Радбезу ООН пройшло з ініціативи Росії, яка висловила стурбованість у зв'язку з погрозами президента США Дональда Трампа завдати ракетного удару по Сирії.

Однак Гутерріш у своїй промові перед членами Радбезу ООН підійшов до проблеми з більш широкої перспективи, нагадавши про ізраїльсько-палестинський і сунітсько-шиїтський конфлікти, які вносять розкол у суспільство від Перської затоки до Середземного моря.

Генсек ООН, зокрема, згадав заворушення на кордоні сектора Газа і Ізраїлю, гуманітарну кризу в Ємені і збройний конфлікт в Лівії.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про можливий ракетний удар по Сирії у відповідь на хіматаку в Думі, в результаті якої загинули щонайменше 150 осіб, а всього постраждали понад 1000 осіб.

Проте згодом у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалено.

Пізніше Трамп заявив, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.   

Росія ж уже почала підготовку до можливих ударів по Сирії й нібито намагалася вивідати цілі американських сил.

Тим часом, Велика Британія привела в боєготовність літаки на кіпрській базі в Акротірі та пересунула підводні човни ближче до Сирії.

За даними ООН станом на вересень 2017 року, в ході громадянської війни війська президента Сирії Башара аль-Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили більше 10 людей з ознаками отруєння хлором.

Проте Росія 10 квітня заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

Теми: СиріяРосіяСШАООН
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