Генсек ООН заявил о возвращении к холодной войне

Хаос на Ближнем Востоке угрожает безопасности всего мира и рискует усугубить региональные и глобальные конфликты.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам международной безопасности, пишет DW.com.

Мир вернулся в эпоху холодной войны, считает генеральный секретарь ООН. По его словам, механизмов, которые раньше сдерживали эскалацию напряженности между США и СССР, "по всей видимости, больше нет".

Генсек ООН отметил, что хаос на Ближнем Востоке представляет угрозу для глобального мира и безопасности. Крайне нестабильная ситуация в ближневосточном регионе рискует усугубиться и спровоцировать серьезные региональные и глобальные последствия, предостерег генсек ООН.

"В Сирии мы наблюдаем конфронтацию и войны чужими руками с участием армий нескольких стран мира, многочисленных вооруженных групп, национальных и международных боевых отрядов, иностранных боевиков со всего мира, а также различных террористических организаций", - пояснил Гутерриш.

Заседание Совбеза ООН прошло по инициативе России, которая выразила обеспокоенность в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии.

Однако Гутерриш в своей речи перед членами Совбеза ООН подошел к проблеме с более широкой перспективы, напомнив об израильско-палестинском и суннитско-шиитском конфликтах, которые вносят раскол в общество от Персидского залива до Средиземного моря.

Генсек ООН, в частности, упомянул беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, гуманитарный кризис в Йемене и вооруженный конфликт в Ливии.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о возможном ракетном ударе по Сирии в ответ на химатаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек, а всего пострадали более 1000 человек.

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что силовой сценарий не единственно возможный вариант реагирования и окончательное решение президент США еще не принял.

Позже Трамп заявил, что что не обещал быстро нанести удар по Сирии.

Россия же уже начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

Между тем, Великобритания привела в боеготовность самолеты на кипрской базе в Акротири и переместила подводные лодки ближе к Сирии.

По данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

Однако Россия 10 апреля заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.