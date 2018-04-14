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МЗС: Україна солідарна зі США, Францією та Британією щодо Сирії

Субота, 14 квітня 2018, 12:49

Застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а особи, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яку оприлюднено 14 квітня.

"Україна висловлює солідарність зі США, Великою Британією та Францією і підтримує дії союзників у відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї у м.Дума, яке призвело до численних жертв серед мирного населення", - зазначили у відомстві.

В МЗС також наголосили, що увагу на себе звертає "цілеспрямована підтримка злочинів Дамаска з боку кремлівського режиму, який своїми діями, у тому числі в РБ ООН, послідовно унеможливлює вирішення конфлікту у Сирії відповідно до статуту ООН". 

Нагадаємо, за даними ООН, станом на вересень 2017 року у ході громадянської війни війська Башара Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили понад 10 людей з ознаками отруєння хлором.

Після хіматаки 7 квітня у Сирії президент США Дональд Трамп назвав Башара Асада твариною, сам напад - варварським і заявив, що Росія і Іран мають заплатити велику ціну за підтримку Асада. 

Росія у свою чергу почала підготовку до можливих ударів по Сирії і нібито намагалася вивідати мету американських сил.

10 квітня Росія заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб: крилаті ракети було спрямовано на військовий об'єкт в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів біля Хомсу поранень зазнали троє цивільних осіб.  

Українська правда
Теми: СиріяМЗС
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