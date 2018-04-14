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МИД: Украина солидарна с США, Францией и Британией в вопросе Сирии

Суббота, 14 апреля 2018, 12:49

Применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном 14 апреля.

"Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в г.Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения", - отметили в ведомстве.

В МИД также отметили, что внимание на себя обращает "целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в СБ ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН".

Напомним, по данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

После химатаки 7 апреля президент США Дональд Трамп назвал Башара Асада животным, само нападение - варварским и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Россия в свою очередь начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

10 апреля Россия заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Крылатые ракеты были направлены на военный объект в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц. 

Украинская правда
Темы: СирияМИД
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