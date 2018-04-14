МИД: Украина солидарна с США, Францией и Британией в вопросе Сирии

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Суббота, 14 апреля 2018, 12:49

Применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном 14 апреля.

"Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в г.Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения", - отметили в ведомстве.

В МИД также отметили, что внимание на себя обращает "целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в СБ ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН".

Темы: Сирия МИД
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