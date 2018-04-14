Порошенко про Сирію: Справедлива відповідь на злочин проти людяності

Президент України Петро Порошенко заявив, що удари, завдані силами США, Франції та Великої Британії по Сирії є справедливою відповіддю на злочин проти людяності – хіматаку у Думі 7 квітня.

Як зазначив глава держави на своїй сторінці у Facebook, "точковий удар міжнародної коаліції проти об’єктів військової хімічної інфраструктури режиму Асада - вимушений, але виправданий крок".

"Це – справедлива відповідь на факт вчинення жорстокого злочину проти людяності – хімічної атаки у Думі 7 квітня, яка забрала життя десятків невинних людей. Україна закликає задіяти усі можливі механізми та інструменти ООН, у т.ч. Раду Безпеки, для попередження подібних злочинів диктаторських режимів у майбутньому", - зазначив президент України.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів поранень зазнали троє цивільних осіб.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

14 квітня на офіційному сайті МЗС Франції оприлюднили доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Канцлер ФРН Ангела Меркель зазначила, що уряд Німеччини підтримує дії США, Великої Британії та Франції, які завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила упевненість, що ракетні удари по Сирії були як правильними, так і законними заходами проти сирійського уряду, а також що удари у Сирії стримають тих, хто використовує хімречовини на вулицях Британії.