Порошенко о Сирии: Справедливый ответ на преступление против человечности

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что удары, нанесенные силами США, Франции и Великобритании по Сирии является справедливым ответом на преступление против человечности - химатаку в Думе 7 апреля.

Как отметил глава государства на своей странице в Facebook, "точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада - вынужденный, но оправданный шаг".

"Это - справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химатаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей. Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в т.ч. Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем", - отметил президент Украины.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов ранения получили трое гражданских лиц.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

14 апреля на официальном сайте МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выразила уверенность, что ракетные удары по Сирии были как правильными, так и законными мерами против сирийского правительства, а также что удар по Сирии сдержит тех, кто использует химвещества на улицах Британии.