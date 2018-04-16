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Головні новини дня – за 60 секунд

Понеділок, 16 квітня 2018, 21:15

Аваков запропонував свій план по поверненню Донбасу, частина повноважень Холодницького виконує Луценко, Савченко продовжує голодувати, в Києві продовжують стріляти - новини, які обговорювали 16 квітня.

Про план Авакова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що повернути окуповані райони Донецької і Луганської областей під контроль української влади можливо після прийняття закону про амністію, проведення місцевих виборів і ряду інших кроків.

План полягає в тому, щоб миротворці спільно з українськими прикордонниками спочатку зайняли позиції на кордоні умовної Горлівки або Новоазовського району, де були б проведені вибори до місцевих рад за українським законодавством.

Аваков додав, що якщо в окремо взятому районі все пройде як треба, то ту ж процедуру слід повторити з наступних п'яти районах.

Про Холодницького. Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що голова САП Назар Холодницький пішов у відпустку, а його обов'язки виконують заступник і голова ГПУ.

Луценко пояснив, що заступник виконує не всі обов'язки голови, а лише ті, які стосуються діяльності безпосередньо САП. Повноваження ж Холодницького як заступника генпрокурора частково взяв на себе сам Луценко, оскільки його заступники чи будь-хто інший з ГПУ не має права виконувати цю роботу.

Крім того, Луценко заявив, що в записах, зроблених в кабінеті керівника САП Назара Холодницького, немає підстав для кримінального переслідування, але "в них явно вбачається дисциплінарні порушення".

Про надзвичайні події. Уночі у парку Кіото в Деснянському районі пролунав вибух, у результаті чого двоє осіб отримали поранення.

Крім того, сьогодні біля гуртожитку на вулиці Обухівській, 60 чоловіки під час сутички влаштували стрілянину, двоє осіб отримали поранення.  

Про Савченко. Допит на поліграфі підозрюваної у підготовці терактів і повалення держаної влади нардепа Надії Савченко перенесли на 17 квітня. Крім того, Савченко 16 квітня відновила голодування, оскільки домовленість щодо прийому їжі була лише на 3 дні.   

Про СНД. Пропозиція президента Петра Порошенка вийти з органів "Співдружності незалежних держав" передбачає лишити дієвими ті угоди щодо співробітництва з СНД, які є вигідними для України.

Про освіту. У Київському політехнічному університеті ліквідували факультет авіаційних і космічних систем, який випускав фахівців ракетно-космічної галузі України.

Теми: АваковДонбасХолодницькийЛуценкоСавченко Надія
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