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Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 16 апреля 2018, 21:15

Аваков предложил свой план по возвращению Донбасса, часть полномочий Холодницкого выполняет Луценко, Савченко продолжает голодать, в Киеве продолжают стрелять  – новости, которые обсуждали 16 апреля.

О плане Авакова. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти возможно после принятия закона об амнистии, проведения местных выборов и ряда других шагов.

План состоит в том, чтобы миротворцы совместно с украинскими пограничниками изначально заняли позиции на границе условной Горловки или Новоазовского района, где были бы проведены выборы в местные советы по украинскому законодательству.

Аваков добавил, что если в отдельно взятом районе все пройдет как надо, то  ту же процедуру следует повторить с следующих пяти районах.

О Холодницком. Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что глава САП Назар Холодницкий ушел в отпуск, а его обязанности выполняют заместитель и председатель ГПУ.

Луценко объяснил, что заместитель выполняет не все обязанности председателя, а только те, которые касаются деятельности непосредственно САП. Полномочия же Холодницкого как заместителя генпрокурора частично взял на себя сам Луценко, поскольку его заместители или кто-либо другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу.

Кроме того, Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого, нет оснований для уголовного преследования, но "явно усматривается дисциплинарные нарушения".

О происшествиях. Ночью в парке Киото в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, в результате чего два человека получили ранения.

Также сегодня около общежития на улице Обуховской, 60 мужчины во время стычки устроили стрельбу, двое получили ранения.

О Савченко. Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко перенесли на 17 апреля. Кроме того, Савченко 16 апреля возобновила голодовку, поскольку договоренность о приеме пищи была только на 3 дня.

О выходе из СНГ. Предложение президента Петра Порошенко выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.

Об образовании. В Киевском политехническом университете ликвидировали факультет авиационных и космических систем, который выпускал специалистов ракетно-космической отрасли Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковДонбассХолодницкийЛуценкоСавченко Надежда
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