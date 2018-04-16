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Поліграф перенесли на вівторок – Савченко знову голодує

Понеділок, 16 квітня 2018, 11:46
Поліграф перенесли на вівторок – Савченко знову голодує

Допит на поліграфі підозрюваної у підготовці терактів і повалення держаної влади нардепа Надії Савченко перенесли на 17 квітня.

Про це "Українській правді" повідомив захисник арештованої Олег Соловей.

"Експертиза не буде продовжена сьогодні, бо експерти не готові сьогодні її проводити. Допит перенесли на завтра. Причини технічні, мабуть, якісь", - сказав він.

Соловей додав, що Савченко 16 квітня відновила голодування, оскільки домовленість щодо прийому їжі була лише на 3 дні.   

"Вона вважає, що це не позначиться на результатах поліграфа. Бо вона каже, що 3 дні їла, тому набралася достатньо сил і впевнена, що на результат допиту це не вплине", - сказав він. 

 

За словами адвоката, Савченко почувається "нормально, бадьоро і весело".

13 квітня допит на поліграфі Савченко був призупинений через те, що арештована голодує з 23 березня. Послаблення здоров'я призвело до того, що провести процедуру коректно було неможливо.

Після того арештована погодилася поїсти, щоб мати змогу пройти поліграф.  

5 квітня Савченко мала розмову з психологом в рамках психофізіологічної експертизи.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надіядопит
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