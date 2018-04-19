Головні новини дня – за 60 секунд

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"Плівки Онищенка", Рада підтримала "церковне звернення" президента, а Росія ні, боржникам по аліментах підготували великий пакет покарань – новини, які обговорювали 19 квітня.
Про "плівки Онищенка". Депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.
Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу.
"Фейки не вимагають коментарів", - заявили у Адміністрації президента.
Про "церковне звернення" президента. Депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.
У Кремлі заявляють, що Москва не вітає дії, спрямовані на розкол церков.
Про аліменти. Міністерство юстиції підготувало новий пакет законопроектів, які пропонують посилити відповідальність осіб, що ухиляються від сплати аліментів.
По-перше, це – збільшення розміру аліментів при тривалій наявності заборгованості. По-друге, для боржників запроваджується нове покарання у вигляді недопуску до керівних посад на державній службі і до участі у виборах.
Третя велика новація за прикладом ЄС введення кримінальної відповідальності з тюремним строком до 2 років, якщо боржник з аліментів ухиляється від суспільно-корисних робіт.
Четверте нововведення - автоматичний арешт всіх коштів і майна неплатників аліментів з моменту виникнення боргу, щоб вони не змогли сховати кошти на різних рахунках та у родичів.
Про депутатів. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що має матеріали щодо зняття недоторканності з низки народних депутатів.
Про поставки газу в Україну. Троє петербуржців, яких пов'язують з кримінальним світом і оточенням президента РФ Путіна, мають відношення до компанії, яка з початку 2000-их років стала головним постачальником газу з Туркменії в Україну.
Про "Укртрансгаз". Аудиторська компанія Ernst & Young оцінила вартість основних засобів компанії "Укртрансгаз" в 327,921 млрд гривень. У зазначену суму входять активи "Укртрансгазу" вартістю 12,3 млрд гривень, які в даний час знаходяться на тимчасово непідконтрольній території.
Про форум у Криму. В тимчасово окупованому Росією Криму у четвер відкрився Ялтинський міжнародний економічний форум, на який приїхали також політики з європейських країн.
Скільки політиків з країн ЄС прибули на анексований півострів, наразі не відомо. Раніше організатори форуму анонсували приїзд великої делегації з Німеччини та Австрії, а також участь делегатів з Італії та Греції.