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Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 19 апреля 2018, 21:01

"Пленки Онищенко", Рада поддержала "церковное обращение" президента, а Россия нет, должникам по алиментам подготовили большой пакет наказаний – новости, которые обсуждали 19 апреля.

О "пленках Онищенко". Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него и по поводу бизнеса.

"Фейки не требуют комментариев", - заявили в президентской администрации.

О "церковном обращении" президента. Депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление об обращении президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной церкви в Украине.

В Кремле заявляют, что Москва не приветствует действия, направленные на раскол церквей.

Об алиментах. Министерство юстиции подготовило новый пакет законопроектов, которые предлагают усилить ответственность лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Во-первых, это - увеличение размера алиментов при длительном наличии задолженности.

Во-вторых, для должников вводится новое наказание в виде недопуска к руководящим должностям на государственной службе и к участию в выборах.

Третья большая новация, по примеру ЕС введение уголовной ответственности с тюремным сроком до 2 лет, если должник по алиментам уклоняется от общественно-полезных работ.

Четвертое новшество - автоматический арест всех средств и имущества неплательщиков алиментов с момента возникновения долга, чтобы они не смогли скрыть средства на различных счетах и у родственников.

О депутатах. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что имеет материалы о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов.

О поставках газа в Украину. Трое петербуржцев, которых связывают с криминальным миром и окружением президента РФ Путина, имеют отношение к компании, которая с начала 2000-ых годов стала главным поставщиком газа из Туркмении в Украину.

Об "Укртрансгазе". Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании "Укртрансгаз" в 327,921 млрд гривен. В указанную сумму входят активы "Укртрансгаза" стоимостью 12,3 млрд гривен, которые в данный момент находятся на временно неподконтрольной территории.

О форуме в Крыму. Во временно оккупированном Россией Крыму в четверг открылся Ялтинский международный экономический форум, на который приехали также политики из европейских стран.

Сколько политиков из стран ЕС прибыли на аннексированный полуостров, пока неизвестно. Ранее организаторы форума анонсировали приезд большой делегации из Германии и Австрии, а также участие делегатов из Италии и Греции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОнищенкоцерковьПорошенкоРосcияЛуценко
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