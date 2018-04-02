Отруєння Скрипалів: У Росії 13 питань до ОЗХЗ

Постійне представництво Російської Федерації при Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) направило до техсекретаріату Організації список питань щодо вивчення речовини, якою були отруєні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка.

Список, що складається з 13 питань, опублікований на сайті МЗС РФ.

Росіяни цікавляться, зокрема, якого роду дані і матеріальні свідчення британці надали в розпорядження техсекретаріату (зразки проб, результати власного аналізу проб, інші докази).

При цьому російська сторона назвала справу Скрипалів "сфабрикованою проти Росії" і формулює питання, очевидно, припускаючи, що ОЗХЗ підтвердить саме те, про що, на їхню думку, "просить" британська сторона.

Одне з питань звучить: "Що конкретно британці просять підтвердити техсекретаріат ОЗХЗ: тільки факт застосування нервово-паралітичної речовини, або ж те, що вона відноситься до типу "новічок" за західною класифікацією?"

Нагадаємо, у британському уряді заявили, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", яку в минулому розробляла Росія.

Глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

19 березня до Британії прибули експерти ОЗХЗ, щоб провести незалежний аналіз речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.