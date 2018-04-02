Британія вважає, що "Новічок" використали зі схвалення Кремля – ЗМІ

Британська влада вважає, що використання нервово-паралітичної речовини "Новічок", сліди якої знайшли на дверях будинку Сергія Скрипаля, доводить складність операції, яка, ймовірно, була схвалена Кремлем.

Про це повідомляє американський канал CNN із посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Британські чиновники вважають, що напад такого типу міг бути виконаний лише людиною (або кількома людьми), спеціально навченими поводженню з "Новічком".

Виникають сумніви в тому, що агенти могли здійснити подібну атаку без схвалення російського уряду на вищому рівні.

Минулого тижня поліція Британії офіційно повідомила, що максимальна концентрація нервово-паралітичної речовини була виявлена на вхідних дверях будинку в Солсбері, де проживав Скрипаль.

Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня, з тих пір вони обоє перебувають у лікарні. Юлія Скрипаль вже не перебуває в критичному стані і її здоров’я швидко покращується. Її батько залишається в критичному, але стабільному стані.

Сьогодні британські ЗМІ повідомили, що у рамках розслідування отруєння у Британії допитали жінку, яка на прохання Скрипалів привезла із Росії гречку.

Європейська правда