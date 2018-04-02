Холодницький досі не знає, про що йдеться у скарзі Луценка

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Понеділок, 2 квітня 2018, 17:03
Ельдар Сарахман, УП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький досі не знає, про що йдеться у скарзі на нього генпрокурора Юрія Луценка.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді" у понеділок.

"По закону у них (КДКП – ред.) є 2 місяці на розгляд клопотання. Я буду доводити кожну позицію. Дайте спочатку почитаю скарги, що там написали. Послухаємо, що є на дисках", - сказав він.     

"Наскільки я знаю, що там будуть ставити питання про відсторонення мене на час провадження. Ну хай відсторонюють… Я за посаду не тримаюся і рішення прийму про подальше перебування (на посаді – ред.) після закінчення всіх цих процедур", - додав Холодницький.   

Як відомо, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вже надійшли дисциплінарні скарги НАБУ і ГПУ щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

У КДКП заявили, що мають 2 місяці на розгляд дисциплінарних скарг.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.

Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник САП Назар Холодницький.

Холодницький сказав, що йому пропонували працювати проти НАБУ і запевнив, що відповість на кожне слово у звинуваченні.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Повне інтерв’ю з Холодницьким невдовзі читайте на "Українській правді".

Роман Романюк, Олександр Шумілін, УП
Теми: Холодницький Луценко НАБУ прокуратура
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