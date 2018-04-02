За час АТО через міни загинули понад 2,5 тисяч осіб

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Понеділок, 2 квітня 2018, 17:21

З початку Антитерористичної операції в результаті підриву на мінах загинули понад 2,5 тисяч осіб.

Про це повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Максим Комісаров, передає прес-служба відомства.

"З 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017 року загинуло щонайменше 2 558 цивільних осіб, з них 242 дітей", – йдеться в повідомлені.

Зазначається, що відповідну інформацію надало управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини.

Комісаров пояснив, що з початком російської агресії значні райони забруднені мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.

"За попередньою оцінкою площа таких районів складає близько 7 тис. кв. км на підконтрольній території та орієнтовно 9 тис. кв. км на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим", – повідомив посадовець.

За його словами, Україна є однією з найбільш забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами держав в світі.

Водночас, в Міноборони запевнили, що з 2014 року було перевірено близько 26 тис. гектарів територій та знищено понад 340 тис. вибухонебезпечних предметів.

Теми: АТО Міноборони
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