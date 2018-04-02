Бойовики порушують перемир'я на донецькому напрямку: 10 обстрілів

Від початку доби 2 квітня бойовики здійснили 10 обстрілів українських опорних пунктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по наших позиціях в Пісках. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти Бутівка, а з великокаліберних кулеметів – оборонці Водяного.

Крім цього, поблизу Авдіївки окупанти застосували по наших укріпленнях гранатомети, а неподалік Водяного й Талаківки – стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню жоден наш воїн не постраждав.

Водночас на луганському напрямку від початку доби режим тиші в рамках "великоднього перемир'я", оголошеного з 30 березня, зберігався.