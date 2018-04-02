Бойовики порушують перемир'я на донецькому напрямку: 10 обстрілів

124 перегляди
Понеділок, 2 квітня 2018, 18:20

Від початку доби 2 квітня бойовики здійснили 10 обстрілів українських опорних пунктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по наших позиціях в Пісках. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти Бутівка, а з великокаліберних кулеметів – оборонці Водяного.

Крім цього, поблизу Авдіївки окупанти застосували по наших укріпленнях гранатомети, а неподалік Водяного й Талаківки – стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню жоден наш воїн не постраждав.

Водночас на луганському напрямку від початку доби режим тиші в рамках "великоднього перемир'я", оголошеного з 30 березня, зберігався.

Українська правда
Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
За час АТО через міни загинули понад 2,5 тисяч осіб 2 квітня 2018, 17:21
Двом "заступникам міністра ЛНР" оголосили підозру – СБУ 2 квітня 2018, 15:04
Доба в АТО: 38 обстрілів, втрат немає 2 квітня 2018, 07:18
Усі новини
Головні новини
Трамп запропонував Путіну зустрітися у Вашингтоні – Кремль
У Нацполіції розповіли, скільки Князєв платить за "Фортецю"
Холодницький досі не знає, про що йдеться у скарзі Луценка
Князєв оселився у "Фортеці", що належить МВС
Усі новини
Досвід

9 років самітником у ретриті. Як українець шукав щастя у Непалі

Відео

Як подолати залежність від смартфона за допомогою смартфона