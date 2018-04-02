У Києві обмежать рух шляхопроводом на перетині Дарницького та Харківського шосе

У вівторок в столиці частково обмежать рух шляхопроводом на перетині Дарницького та Харківського шосе.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"У вівторок, 3 квітня 2018 року, з 11:00 до 17:00 у зв’язку з ремонтними роботами буде частково обмежено рух транспорту шляхопроводом на перетині Дарницького та Харківського шосе", - йдеться у повідомленні.

У "Київавтодорі" просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтними роботами.