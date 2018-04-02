У Києві обмежать рух шляхопроводом на перетині Дарницького та Харківського шосе

588 переглядів
Понеділок, 2 квітня 2018, 20:14

У вівторок в столиці частково обмежать рух шляхопроводом на перетині Дарницького та Харківського шосе.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"У вівторок, 3 квітня 2018 року, з 11:00 до 17:00 у зв’язку з ремонтними роботами буде частково обмежено рух транспорту шляхопроводом на перетині Дарницького та Харківського шосе", - йдеться у повідомленні.

У "Київавтодорі" просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтними роботами.

Українська правда
Теми: Київ дороги
powered by lun.ua
По темі
Розгляд апеляції на вирок Крисіну знов перенесли 2 квітня 2018, 15:02
Ліфт не впав, а просів: У КМДА пояснили, що сталося на Бальзака 2 квітня 2018, 11:05
У Києві на Ахматової горіло авто, вибуху не було – поліція 2 квітня 2018, 10:15
Усі новини
Головні новини
Балуха побив конвой після суду за апеляцією – адвокат
В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків
Зниклий на Донбасі військовий загинув
Трамп запропонував Путіну зустрітися у Вашингтоні – Кремль
Усі новини
дослідження

Не їжте наодинці – не шкодьте здоров'ю

психологія

Поганий сон впливає на наш мозок так само, як алкоголь