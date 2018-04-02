В Киеве ограничат движение по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе

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Понедельник, 2 апреля 2018, 20:14

Во вторник в столице частично ограничат движение путепроводом на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В вторник, 3 апреля 2018 года, с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.

Украинская правда
Темы: Киев дороги
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