В Киеве ограничат движение по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе

Во вторник в столице частично ограничат движение путепроводом на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В вторник, 3 апреля 2018 года, с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.