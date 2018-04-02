ДТП у Харкові: поліцейський заявив, що Зайцева була без документів

Під час розгляду справи про ДТП у центрі Харкова в жовтні 2017 року поліцейський розповів, що у обвинуваченої Олени Зайцевої не було водійського посвідчення.

Про це співробітник Нацполіції Євген Шестов повідомив на допиті у Київському райсуді Харкова, передає "Укрінформ".

"Шестов показав, що прибув на місце ДТП і спілкувався з водієм Lexus Оленою Зайцевою. За його словами, вона не могла пояснити обставини ДТП, оскільки знаходилася у шоковому стані. При собі, за його словами, у неї не виявилося ні водійського посвідчення, ні свідоцтва про реєстрацію: сказала, що їх "підвезуть". За словами Шестова, він на той момент не склав протокол на Зайцеву, оскільки був зайнятий: довелося захищати місце ДТП", - йдеться у повідомленні.

У суді зазначили, що якщо ця інформація підтвердиться, її врахують як порушення правил дорожнього руху при оголошенні вироку.

Однак адвокат Зайцевої Юлія Козир заявила, що документи були, "але їх не відразу знайшли".

Крім того, на суді допитали свідка Маргариту Дедик. Вона перебувала поруч з місцем аварії і перебігала дорогу, коли почула сильний удар, крики і побачила збитий світлофор.

"Мені залишалося пару кроків на зелений - і спалахнув червоний", - сказала вона.

Свідок не змогла пояснити, яка була швидкість руху авто.

"Було темно, я бачила лише фари, що горіли", і вона не чула звуку екстреного гальмування.

Суд оголосив перерву до 4 квітня, всього планують допитати 15 свідків звинувачення.

Як відомо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.