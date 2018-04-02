Головні новини дня – за 60 секунд

Приватбанк подав до суду на PwC, Холодницький не знає чого від нього хоче Луценко, Добкін прийде на допит у справі Януковича, Амосову звільнили - новини, які обговорювали 2 квітня.

Про Приватбанк. 30 березня 2018 року в районний суд Нікосії (Кіпр) Приватбанк подав офіційний судовий позов щодо кіпрської PricewaterhouseCoopers та української аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.

"Сума позовної заяви становить 3 мільярди доларів як відшкодування збитків, яких, як вважає Приватбанк, він зазнав унаслідок серйозних і значних порушень з боку PwC своїх обов’язків і, перш за все, обов’язків під час перевірки фінансової звітності Приватбанку за звітні періоди, що закінчуються 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року", - йдеться у повідомленні банку.

Про Холодницького. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький досі не знає, про що йдеться у скарзі на нього генпрокурора Юрія Луценка.

Про Добкіна. Колишній харківський губернатор, а нині нардеп Михайло Добкін дав згоду прийти на судовий допит у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Про Амосову. Міністерство охорони здоров'я звільнило ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця Катерину Амосову.

Про Супрун. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має понад 500 тисяч доларів на пенсійному рахунку у США та разом із чоловіком мають внески в американських кредитних спілках на суму 3,6 мільйона доларів.

Про опалення. Опалювальний сезон у столиці завершиться, коли упродовж трьох днів середньодобова температура не опускатиметься нижче 8°С.

Про пожежу у таборі "Вікторія". Слідство щодо пожежі в одеському таборі "Вікторія", де 16 вересня 2017 року загинуло троє дітей, триває одразу по кількох напрямах і по шістьох кримінальних провадженнях.

Про Hyperloop. Тестовий майданчик українського варіанту надшвидкісного потягу Hyperloop можливо запустити вже 2019 року.