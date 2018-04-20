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Екіпажу "Норда" загрожує штраф за спробу незаконно залишити Україну

П'ятниця, 20 квітня 2018, 19:35

Членам екіпажу "Норд" загрожує штраф за спробу незаконно перетнути кордон України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає "Радіо Свобода".

"Вони фактично скоїли правопорушення. Воно ніяких обмежень у праві пересування або у праві виїзду за кордон не передбачає. Ми сумніваємося, що російські паспорти були видані на законних підставах. Документи ми вилучили і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф. Буде його стягнуто чи ні, вирішуватиме суд", – сказав Слободян.

Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі розповіли, що представники російського дипкорпусу вдалися до обману, щоб вивезти екіпаж судна "Норд", як громадян РФ, а не України.

19 квітня рано вранці двоє українців, членів команди судна "Норд" виїхали з України до Білорусі, пред'явивши документи громадян Росії.

Пізніше прикордонники не пустили на рейс з Києва до Мінська інших 7 членів екіпажу "Норда". Вони надали на прикордонний контроль аналогічні документи громадян РФ, але прикордонники вилучили їх та склали протоколи про чергову спробу незаконного порушення державного кордону України.

В ніч на 8 квітня команда судна "Норд" вже намагалася залишити територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка" у Харківській області. Вивезти їх за межі України намагалися представники Генерального консульства РФ під прикриттям свого імунітету, але не змогли.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував усіх 9 членів команди.

7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі. 

Теми: Прикордонна службаКримРосія
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