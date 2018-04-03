Холодницький проситиме відсторонити його від посади на час слідства

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Вівторок, 3 квітня 2018, 10:41

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький клопотатиме про відсторонення його від посади на час розслідування кримінального провадження.

Про це він сказав перед допитом в Генпрокуратурі 3 квітня.

"Наскільки мені відомо, буде стояти питання про відсторонення на час розслідування провадження від посади. Не боюсь і навпаки сам буду клопотати про це для збереження об’єктивності розслідування. Щоб не було жодного втручання у роботу чи то комісії, чи своїх підлеглих прокурорів", - сказав Холодницький.

Він також додав, що станом на 3 квітня продовжує виконувати свої обов’язки керівника САП,

"Ставлю підписи, призначаю прокурорів – виконую свої обшуки повністю", - сказав Холодницький.

За його словами, він досі не знає, ні що йому інкримінують, ні про що йдеться у дисциплінарних скаргах до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Доповнюється...

Ірина Балачук, УП
Теми: Холодницький Генпрокуратура Антикорупційна прокуратура
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