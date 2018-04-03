Холодницький проситиме відсторонити його від посади на час слідства
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький клопотатиме про відсторонення його від посади на час розслідування кримінального провадження.
Про це він сказав перед допитом в Генпрокуратурі 3 квітня.
"Наскільки мені відомо, буде стояти питання про відсторонення на час розслідування провадження від посади. Не боюсь і навпаки сам буду клопотати про це для збереження об’єктивності розслідування. Щоб не було жодного втручання у роботу чи то комісії, чи своїх підлеглих прокурорів", - сказав Холодницький.
Він також додав, що станом на 3 квітня продовжує виконувати свої обов’язки керівника САП.
"Ставлю підписи, призначаю прокурорів – виконую свої обов’язки повністю", - сказав Холодницький.
За його словами, він досі не знає, ні що йому інкримінують, ні про що йдеться у дисциплінарних скаргах до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.
"Про скарги до КДКП знаю зі ЗМІ. Жодних повідомлень про відкриття провадження і про те, у чому суть, – не знаю, невідомо. Усе з чуток, якими повниться медійний простір", - сказав Холодницький.
Він додав, що також не знає, чому його викликали на допит.
"Хочу з'ясувати, з якою метою визивають, бо формально написано "для відібрання зразків голосу", але мого голосу є достатньо і в публічному полі", - сказав Холодницький.
Як відомо, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вже надійшли дисциплінарні скарги НАБУ і ГПУ щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.
У КДКП заявили, що мають 2 місяці на розгляд дисциплінарних скарг.
У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена "прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.
Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.
У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.
Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.
Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.
Керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник САП Назар Холодницький.
Холодницький сказав, що йому пропонували працювати проти НАБУ і запевнив, що відповість на кожне слово у звинуваченні.
Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького