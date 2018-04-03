Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницький проситиме відсторонити його від посади на час слідства

Вівторок, 3 квітня 2018, 10:41

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький клопотатиме про відсторонення його від посади на час розслідування кримінального провадження.

Про це він сказав перед допитом в Генпрокуратурі 3 квітня.

"Наскільки мені відомо, буде стояти питання про відсторонення на час розслідування провадження від посади. Не боюсь і навпаки сам буду клопотати про це для збереження об’єктивності розслідування. Щоб не було жодного втручання у роботу чи то комісії, чи своїх підлеглих прокурорів", - сказав Холодницький.

Він також додав, що станом на 3 квітня продовжує виконувати свої обов’язки керівника САП.

"Ставлю підписи, призначаю прокурорів – виконую свої обов’язки повністю", - сказав Холодницький.

За його словами, він досі не знає, ні що йому інкримінують, ні про що йдеться у дисциплінарних скаргах до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

"Про скарги до КДКП знаю зі ЗМІ. Жодних повідомлень про відкриття провадження і про те, у чому суть, – не знаю, невідомо. Усе з чуток, якими повниться медійний простір", - сказав Холодницький.

Він додав, що також не знає, чому його викликали на допит.

"Хочу з'ясувати, з якою метою визивають, бо формально написано "для відібрання зразків голосу", але мого голосу є достатньо і в публічному полі", - сказав Холодницький.

Як відомо, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вже надійшли дисциплінарні скарги НАБУ і ГПУ щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

У КДКП заявили, що мають 2 місяці на розгляд дисциплінарних скарг.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.

Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник САП Назар Холодницький.

Холодницький сказав, що йому пропонували працювати проти НАБУ і запевнив, що відповість на кожне слово у звинуваченні.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХолодницькийГенпрокуратураАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
Холодницький
Невдалий хабар керівникам НАБУ та САП: справа дійшла до суду
САП після відставки Холодницького фактично очолює Венедіктова - Ситник
У Львові маршрутка зачепила на переході дівчину Холодницького
Останні новини
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
Усі новини...
Реклама: