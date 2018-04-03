Холодницький проситиме відсторонити його від посади на час слідства
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький клопотатиме про відсторонення його від посади на час розслідування кримінального провадження.
Про це він сказав перед допитом в Генпрокуратурі 3 квітня.
"Наскільки мені відомо, буде стояти питання про відсторонення на час розслідування провадження від посади. Не боюсь і навпаки сам буду клопотати про це для збереження об’єктивності розслідування. Щоб не було жодного втручання у роботу чи то комісії, чи своїх підлеглих прокурорів", - сказав Холодницький.
Він також додав, що станом на 3 квітня продовжує виконувати свої обов’язки керівника САП,
"Ставлю підписи, призначаю прокурорів – виконую свої обшуки повністю", - сказав Холодницький.
За його словами, він досі не знає, ні що йому інкримінують, ні про що йдеться у дисциплінарних скаргах до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.
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