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Прокуратура Польщі підтвердила звинувачення проросійського політика у шпигунстві для РФ

Вівторок, 3 квітня 2018, 15:33

Варшавська прокуратура вперше підтвердила виданню Niezalezna, що затриманого торік прокремлівського політика і лідера партії "Зміна" Матеуша Піскорського звинувачують у шпигунстві на користь Росії та Китаю.

Як пише Niezalezna, така інформація з’являлась і раніше, але усе це було медійними спекуляціями.

Піскорського затримали у травні минулого року. Відомо, що з 2013 року до травня 2016 року він брав участь в "діяльності російської цивільної розвідки, спрямованої проти Польщі". У рамках цієї діяльності він мав створити політичну партію і товариства, фінансовані Російською Федерацією.

Ці організації покликані були до виконання "оперативних завдань, які викликали б антиукраїнські настрої в Польщі і поляризували українсько-польські відносини". Піскорського також звинувачують в участі в якості спостерігача на так званому "референдумі" у Криму у березні 2014 року.

Як відзначає видання, розслідування проти Піскорського завершено. Термін його попереднього ув'язнення закінчується 7 травня 2018 року. Розслідування було продовжено до 27 червня 2018 року.

Європейська правда

Теми: ПольщаРосіяшпигунство
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