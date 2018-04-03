Підприємство з "Укроборонпрому" найняло лобістів США – "Схеми"

Державне підприємство "Укрінмаш", яке є частиною структури державного концерну "Укроборонпром", найняло американську лобістську компанію Yorktown Solutions для представництва інтересів у США.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" з посиланням на документи, оприлюднені американським Департаментом юстиції, передає "Радіо Свобода".

Журналісти пояснюють, що американські лобісти зобов’язані розкривати інформацію про своїх іноземних клієнтів в рамках виконання закону FARA (The Foreign Agents Registration Act).

"Згідно з даними контракту, Yorktown Solutions в інтересах української оборонної компанії має "взаємодіяти з Конгресом і комітетами, Сенатом і Будинком збройних служб, органами влади, Департаментом оборони, торгівлі та Адміністрацією президента США, ЗМІ, організовувати інтерв’ю, публікувати статті, підтримувати і розширювати відносини між оборонними організаціями США і Замовником", - йдеться у повідомленні.

Контракт підписали 21 березня, він триватиме до кінця року. "Укрінмаш" буде платити 7500 доларів на місяць.

У самій компанії заявили, що причини найму лобістів та наявність відповідальних за міжнародне співробітництво відділів у Міністерстві оборони прокоментують після письмового запиту.

"Укрінмаш" - перший український експортер, який отримав ліцензію на експорт та імпорт товарів військового і подвійного призначення.

На сайті компанії зазначено, що вона має ліцензію на експорт та імпорт різної військової техніки, зброї та боєприпасів.