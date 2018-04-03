Підприємство з "Укроборонпрому" найняло лобістів США – "Схеми"
Державне підприємство "Укрінмаш", яке є частиною структури державного концерну "Укроборонпром", найняло американську лобістську компанію Yorktown Solutions для представництва інтересів у США.
Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" з посиланням на документи, оприлюднені американським Департаментом юстиції, передає "Радіо Свобода".
Журналісти пояснюють, що американські лобісти зобов’язані розкривати інформацію про своїх іноземних клієнтів в рамках виконання закону FARA (The Foreign Agents Registration Act).
"Згідно з даними контракту, Yorktown Solutions в інтересах української оборонної компанії має "взаємодіяти з Конгресом і комітетами, Сенатом і Будинком збройних служб, органами влади, Департаментом оборони, торгівлі та Адміністрацією президента США, ЗМІ, організовувати інтерв’ю, публікувати статті, підтримувати і розширювати відносини між оборонними організаціями США і Замовником", - йдеться у повідомленні.
Контракт підписали 21 березня, він триватиме до кінця року. "Укрінмаш" буде платити 7500 доларів на місяць.
У самій компанії заявили, що причини найму лобістів та наявність відповідальних за міжнародне співробітництво відділів у Міністерстві оборони прокоментують після письмового запиту.
"Укрінмаш" - перший український експортер, який отримав ліцензію на експорт та імпорт товарів військового і подвійного призначення.
На сайті компанії зазначено, що вона має ліцензію на експорт та імпорт різної військової техніки, зброї та боєприпасів.