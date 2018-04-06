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УЄФА відкрив провадження проти ФК "Рома" за символіку "ДНР" на трибуні

П'ятниця, 6 квітня 2018, 01:24

Інспектор із дисциплінарних та етичних питань УЄФА розпочав провадження проти ФК "Рома" за появу на трибунах стадіону команди символіки так званої "ДНР".

Про це йдеться в офіційному листі, який надійшов з УЄФА, повідомляє Федерація футболу України.

У листі зазначається, що Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне це питання 31 травня.

"Федерація футболу України вдячна УЄФА за оперативну реакцію та початок провадження щодо появи на трибунах забороненої символіки проросійських терористичних угруповань, які воюють проти України на Донбасі", - заявив у зв’язку з цим президент Федерації футболу України  Андрій Павелко.  

"Спільно ми повинні зробити все можливе, щоб подібні інциденти не повторювалися на матчах, які проходять під егідою ФФУ, УЄФА та ФІФА. Також ми сподіваємося, що найближчим часом подібна символіка буде офіційно заборонена FARE. Ми не дозволимо використовувати футбол для пропаганди тероризму, екстремізму чи дискримінації", — підкреслив він.  

16 березня ФФУ надіслала УЄФА звернення з проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації прапора так званої "ДНР" під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" — "Шахтар", який відбувся в Римі 13 березня 2018 року. 

29 березня Федерація футболу України надіслала звернення до FARE (Football Against Racism in Europe, організації, яка бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі) із проханням додати до переліку забороненої для демонстрації на футбольних матчах символіки так званих "ДНР" та "ЛНР". 

Теми: футболШахтарУЄФАДонбас
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