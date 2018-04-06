УЕФА открыл дело против ФК "Рома" за символику "ДНР" на трибуне

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Пятница, 6 апреля 2018, 01:24

Инспектор по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА начал производство против ФК "Рома" за появление на трибунах стадиона команды символики так называемой "ДНР".

Об этом говорится в официальном письме, которое поступило из УЕФА, сообщает Федерация футбола Украины.

В письме отмечается, что Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

"Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины на Донбассе", - заявил в этой связи президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE. Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма и дискриминации ", - подчеркнул он.

16 марта ФФУ направила УЕФА обращение с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации флага так называемой "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018.

29 марта Федерация футбола Украины направила обращение к FARE (Football Against Racism in Europe, организации, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики так называемых "ДНР" и "ЛНР" .

Темы: футбол Шахтер УЕФА Донбасс
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