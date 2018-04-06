Посол США в ООН заявила про зневагу до цієї організації

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 06:53

Посол США в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що вона розділяє зневагу свого попередника Джона Болтона до цієї організації.

Про це пише Reuters.

"Я добре знаю Джона Болтона. Я отримала від нього пораду, я поговорила з ним. Я знаю його зневагу до ООН, я поділяю її", - сказала Гейлі в Дюкському університеті в Північній Кароліні.

"Я думаю, у нас будуть хороші робочі відносини", - додала вона.

Агентство нагадує, що відколи Гейлі вступила на посаду в січні минулого року, вона наполягала на скороченні суми грошей, яку Сполучені Штати витрачають на Організацію Об'єднаних Націй, а також критикувала її за "антиізраїльську упередженість".

Болтон був послом США в ООН за президента Джорджа Буша. Він одного разу заявив, що якби в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку знесли 10 поверхів, то нічого б не змінилося.

Як повідомлялося, 9 квітня Болтон, за рішенням президента США Дональда Трампа, замінить Герберта Макмастера на посаді радника з національної безпеки.

Теми: ООН США
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