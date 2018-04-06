Посол США в ООН заяавила о презрении к этой организации

Посол США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что она разделяет презрение своего предшественника Джона Болтона к этой организации.

Об этом пишет Reuters.

"Я хорошо знаю Джона Болтона. Я получила от него совет, я поговорила с ним. Я знаю его презрение к ООН, я разделяю его", - сказала Хейли в Дюкском университете в Северной Каролине.

"Я думаю, у нас будут отличные рабочие отношения", - добавила она.

Агентство напоминает, что с тех пор, как Хейли вступила в должность в январе прошлого года, она настаивала на сокращении суммы денег, которую Соединенные Штаты тратят на Организацию Объединенных Наций, а также критиковала ее за "антиизраильскую предвзятость".

Болтон был послом США в ООН при президенте Джордже Буше. Он однажды заявил, что если бы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке снесли 10 этажей, то ничего бы не изменилось.

Как сообщалось, 9 апреля Болтон, по решению президента США Дональда Трампа, заменит Герберта Макмастера на посту советника по национальной безопасности.