Клімкін оцінив перспективи зустрічі глав МЗС "Нормандської четвірки"

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Субота, 7 квітня 2018, 03:23

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про готовність зустрітися з керівниками МЗС Франції, ФРН та РФ, якщо до порядку денного включать питання безпеки, звільнення заручників та розміщення миротворців в ОРДЛО.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

"Говоритимемо з німецьким міністром найближчими днями. Спочатку теж зустрінемося втрьох або переговоримо по телефону, потім подивимося, з чим виходимо на Росію... Якщо включаємо ці три питання до порядку денного "нормандської зустрічі" - збираємося вчотирьох", - підкреслив Клімкін.

"Дуже сподіваємося, що найближчим часом на таку зустріч ми вийдемо", - додав він.

Раніше лідери країн "Нормандської четвірки" заявили, що розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації Мінських домовленостей "у найближчі місяці".

Крім цього, "Нормандська четвірка" закликала докладати більше зусиль з метою звільнення решти заручників відповідно до формули "всіх на всіх" на тлі успішного звільнення близько 300 осіб 27 грудня 2017 року.

Олексій Павлиш, УП

Теми: Донбас ОРДЛО Клімкін МЗС
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