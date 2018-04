У хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку сталася пожежа

У вистній будівлі Trump Tower, що належить президентові США Дональду Трампу, сталася пожежа, є постраждалі.

Про це повідомила пожежна служба Нью-Йорка в twitter.

Згідно з повідомленнями, пожежа виникла на 50 поверсі будівлі.

#FDNY members are on scene of a 3-alarm fire at 721 5th Ave Manhattan. There are currently no injuries reported pic.twitter.com/PKuPZBu70E — FDNY (@FDNY) April 7, 2018

У першому повідомленні про пожежу зазначено, що їй присвоєно 3 рівень тривоги, проте в подальшому в повідомленнях стали вказувати 4 рівень.

В результаті загоряння серйозно постраждала одна людина, житель квартири, яка горіла, він у критичному стані. Також повідомляється, що 4 пожежника отримали травми, які не становлять загрози життю.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian, and 3 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported pic.twitter.com/c7qeOlDVcf — FDNY (@FDNY) April 7, 2018

"Це була дуже важка пожежа. Як ви можете собі уявити, квартира досить велика, на 50 поверсі. В іншій частині будівлі було багато диму. 200 пожежних і медиків перебувають на місці ", - повідомила пожежна служба.

This was a very difficult fire. As you can imagine, the apartment is quite large, we are 50 stories up. The rest of the building had a considerable amount of smoke. 200 Firefighters and EMS members are on scene -#FDNY Commissioner Nigro gives update on 4th alarm, 721 5th Ave MN — FDNY (@FDNY) April 7, 2018

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію, повідомивши, що пожежа в будівлі була дуже обмеженою і її вже загасили. Він пояснив це тим, що будівля добре побудована. Трамп також подякував пожежникам за службу.