Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ G7

Міністра закордонних справ України вперше запросили на зустріч глав МЗС країн Великої сімки, яка відбудеться в квітні у Канаді.

Про це "Європейській правді" стало відомо із власних джерел.

Варто зауважити, що у 1994 році в Вінніпезі відбулася присвячена Україні ad-hoc зустріч міністрів закордонних справ країн Великої сімки. Однак на повноцінному плановому заході країн G7 Україна буде присутня вперше.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін був запрошений на зустріч листом від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд. Факт отримання запрошення "Європейській правді" підтвердив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

За інформацією дипломата, мова йде про участь України в outreach session (так званій ознайомчій сесії) у Торонто 22 квітня. Головною темою зустрічі стануть шляхи побудови більш мирного та безпечного світового майбутнього.

"Прийшов час серйозних, стратегічних рішень щодо України, Росії і щодо того, як розвернути світ до миру і міжнародного порядку. Ми раді, що Україна зможе приєднатися до цієї важкої, але критично необхідної розмови, і розраховуємо зробити цінний внесок у майбутні спільні рішення", - повідомив посол у коментарі "Європейській правді".

Шевченко наголосив, що Україна вдячна Канаді як країні, що головує у G7, за цю ініціативу. "Ми бачимо у цьому запрошенні спільну волю всіх наших друзів у країнах Великої сімки", - додав дипломат.

Україна сподівається, що ця розмова буде продовжена на майбутньому саміті лідерів G7, який пройде у червні у канадському регіоні Шарлевуа, зазначив Шевченко.

Раніше литовський депутат та один із авторів так званого "плану Маршалла для України" Андрюс Кубілюс повідомив, що очікує обговорення цього плану на червневому саміті Великої сімки в Канаді.