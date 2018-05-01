ФРН перевірить інформацію Ізраїлю про таємну ядерну програму Ірану

У Німеччині уважно проаналізують інформацію Ізраїлю щодо Ірану.

Про це сказав журналістам представник федерального уряду, передає "Укрінформ".

"Ми детально проаналізуємо і оцінимо інформацію ізраїльської сторони", - заявив представник прес-служби.

"Зрозумілим є те, що міжнародне співтовариство сумнівається, що Іран проводить виключно мирну ядерну програму. Саме з цієї причини в 2015 році і було укладено ядерну угоду, створивши важливу і надійну систему моніторингу з боку МАГАТЕ для дотримання угоди", - йдеться у заяві.

"Ця незалежна система моніторингу буде й надалі необхідна для забезпечення дотримання Іраном ядерних обмежень, прописаних в Угоді, і мирного використання Тегераном ядерної енергії", - зазначив представник уряду.

За його словами, МАГАТЕ має негайно зайнятися ізраїльською інформацією.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив керівництво Ірану у брехні щодо своєї ядерної програми та заявив про виявлення іранських архівів, які свідчать: країна приховує ядерні об’єкти.

За його словами, ізраїльська розвідка виявила інформацію про таємну ядерну програму Ірану. Ця інформація міститься у 55 тисячах файлів та 183 компакт-дисках, що були виявлені.

Іранське державне агентство IRNA у відповідь заявило, що Нетаньяху відомий своїми "смішними шоу", передає "Радіо Свобода".

Перед його виступом міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Нетаньягу "хлопцем, який не може припинити все вигадувати".

Нагадаємо, влітку 2015 року Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з другого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Штати можуть повністю вийти з ядерної угоди з Іраном, якщо її не буде змінено.

У січні 2018-го держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США та їх європейські союзники створили робочі групи для обговорення змін до чинної ядерної угоди з Іраном.

У щоквартальному звіті Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляло, що Іран дотримується норм ядерної угоди 2015 року.

У квітні Британія, Франція і Німеччина допустили можливість нової ядерної угоди з Іраном.