"Дані отримані за допомогою космічної зйомки. Згідно зі знімками, на території аеродрому зараз активно ведуться ґрунтові роботи, які були розпочаті у січні і є підготовчим етапом до проведення асфальтобетонних робіт з будівництва нової злітно-посадкової смуги (ЗПС), які також вже розпочато", – йдеться у заяві.

Нова смуга розташована паралельно до вже існуючої ЗПС і матиме довжину близько 4 тис. м.

"На самому будівельному майданчику зафіксовано близько 60 одиниць будівельної техніки та, ймовірно, цементний міні-завод. Крім того, на стоянках аеродрому зафіксовані 9 літаків МіГ-29, 1 – Ан-26, 26 – Су-27, а також майже 100 одиниць автомобільної та спеціальної техніки", – підкреслили у міністерстві.

"Будівництво додаткової смуги для цивільних потреб створює нові можливості для порушення українського та міжнародного законодавства міжнародними авіакомпаніями.

Це може свідчити про наміри окупаційної влади створити шляхи сполучення півострова з територією РФ на випадок перебоїв у роботі аеропорту "Севастополь", або невдачі з проектом будівництва Керченського мосту", – наголосили у МінТОТ.

"З відкритих джерел відомо, що будівництво проводить Міністерство оборони РФ. Це також може свідчити про наміри посилення військової присутності РФ на території окупованого півострова, у тому числі у частині військjво-повітряних сил та сил протиповітряної оборони.

До того ж, зафіксовані параметри нової ЗПС свідчать про те, що після завершення будівництва аеродром "Бальбек" зможе приймати всі типи літаків військової авіації, включаючи стратегічну", – йдеться у заяві.