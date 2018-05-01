У Запоріжжі близько 50 людей влаштували "червоний" першотравень

У Запоріжжі в сквері біля пам'ятника "Вічна пам'ять полеглим борцям за Жовтень" близько 50 осіб влаштували мітинг з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих.

Як повідомляє 061.ua, на акцію літні учасники прийшли з червоними прапорами.

"На мітингу керує екс-нардеп, комуніст Олексій Бабурін, участь в акції брав і екс-депутат міськради Юрій Петровський - учасник запорізького Антимайдану", - зазначає видання.

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Порядок на акції забезпечували правоохоронці: на 1 травня для охорони порядку в Запоріжжі додатково залучено 200 поліцейських.