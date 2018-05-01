Укр / Рус

У Запоріжжі близько 50 людей влаштували "червоний" першотравень

1451 перегляд
Вівторок, 1 травня 2018, 18:05

У Запоріжжі в сквері біля пам'ятника "Вічна пам'ять полеглим борцям за Жовтень" близько 50 осіб влаштували мітинг з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих.

Як повідомляє 061.ua, на акцію літні учасники прийшли з червоними прапорами.

"На мітингу керує екс-нардеп, комуніст Олексій Бабурін, участь в акції брав і екс-депутат міськради Юрій Петровський - учасник запорізького Антимайдану", - зазначає видання.

 
 
 
Все фото - 061.ua

Порядок на акції забезпечували правоохоронці: на 1 травня для охорони порядку в Запоріжжі додатково залучено 200 поліцейських.

Теми: Запоріжжя
powered by lun.ua
По темі
На Хортиці зруйнували пам'ятник загиблим бійцям 28 квітня 2018, 22:11
На Запоріжжі від вибуху гранати постраждав селищний голова 24 квітня 2018, 12:26
Чиновник і телефоністка НГУ за хабарі допомагали "відкосити" від армії 20 квітня 2018, 09:43
Усі новини
Головні новини
Нападникам на нардепа Найєма оголошено про підозру
Бойовики в понеділок стріляли 44 рази, поранено 4 військових
У Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу
Через побиття Найєма відкрили ще одне провадження
Усі новини
Пошук по сайту
Архів
Весь архів