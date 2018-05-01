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Пашинян закликав до тотального страйку та блокування доріг, аеропорту і залізниці

Вівторок, 1 травня 2018, 21:47
Пашинян закликав до тотального страйку та блокування доріг, аеропорту і залізниці

Лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян закликав своїх прихильників оголосити страйк і заблокувати усі дороги, починаючи з ранку 2 травня.

Про це Пашинян заявив увечері 1 травня на мітингу в Єревані, пише Інтерфакс-Україна.

"З завтрашнього дня починаються тотальні дії громадянської непокори. Наша вимога - визнати перемогу народу і обрати прем'єром кандидата народу. Завтра з 8:15 блокуються усі автодороги, оголошується тотальний страйк, блокується аеропорт, залізниця, усі міждержавні, внутрішньореспубліканські дороги. Наш рух не може не завершитися перемогою", - заявив він.

За словами Пашиняна, правляча Республіканська партія сподівалася, що після рішення проголосувати проти кандидатури прем'єра почнуться зіткнення.

"Вони хотіли спровокувати нас, але ні - це мирний рух. Заявляю, що переговори з ними можуть бути проведені виключно з одного питання - про політичний похорон Республіканської партії", - заявив він.

Теми: Вірменія
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