Луценко: Зброю Савченко давали полковники РФ, знаємо імена

Українські правоохоронці встановили імена та посади російських полковників, які давали зброю депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи в Острозі Рівненьскої області на "Острог Forum – 2018".

"Після Революції гідності ми всі живемо в умовах трьох воєн. Перша очевидна – це війна з російськими окупантами і проросійськими сепаратистами на Донбасі", – заявив він.

Луценко уточнив: "Нам протистоять не тільки 40 тисяч озброєних сепаратистів-терористів, не тільки тисячі офіцерів російської армії, які керують ними – я це стверджую офіційно".

"Хоча б на прикладі запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці", – заявив генпрокурор

"Ми знаємо цих полковників за прізвищами, за їхніми іменами-прикриттями, за їхніми посадовими званнями тощо", – додав він.

Згодом генпрокурор завершив думку про три війни: "Крім першого фронту на Донбасі, другого фронту на корупції, є ще третій фронт – проти українського патерналізму. Особливо старше покоління, а також молоді нитики заражені тим, що хтось їм із Києва має щось зробити".

22 березня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру нардепу Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні").

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "повною нісенітницею" версію про вербування Надії Савченко російськими спецслужбами під час її перебування у в'язниці РФ.