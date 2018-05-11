Луценко: Оружие Савченко давали полковники РФ, знаем имена

Украинские правоохранители установили имена и должности российских полковников, которые давали оружие депутату Надежде Савченко для совершения теракта в центре Киева.



Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Остроге Ровенской области на "Острог Forum – 2018".



"После Революции достоинства мы все живем в условиях трех войн. Первая очевидна – это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепаратистами на Донбассе", – заявил он.



Луценко уточнил: "Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими – я это утверждаю официально".



"Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы", – заявил генпрокурор



"Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именами-прикрытиям, по их должностным званиям и т.д.", – добавил он.