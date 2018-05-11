Луценко: Оружие Савченко давали полковники РФ, знаем имена

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Пятница, 11 мая 2018, 12:29

Украинские правоохранители установили имена и должности российских полковников, которые давали оружие депутату Надежде Савченко для совершения теракта в центре Киева.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Остроге Ровенской области на "Острог Forum – 2018".

"После Революции достоинства мы все живем в условиях трех войн. Первая очевидна – это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепаратистами на Донбассе", – заявил он.

Луценко уточнил: "Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими – я это утверждаю официально".

"Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы", – заявил генпрокурор

"Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именами-прикрытиям, по их должностным званиям и т.д.", – добавил он.

Алена Рощенко, УП
Темы: Савченко Надежда Луценко Росcия Донбасс
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