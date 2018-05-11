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Луценко: Оружие Савченко давали полковники РФ, знаем имена

Пятница, 11 мая 2018, 12:29

Украинские правоохранители установили имена и должности российских полковников, которые давали оружие депутату Надежде Савченко для совершения теракта в центре Киева.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Остроге Ровенской области на "Острог Forum – 2018".

"После Революции достоинства мы все живем в условиях трех войн. Первая очевидна – это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепаратистами на Донбассе", – заявил он.

Луценко уточнил: "Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими – я это утверждаю официально".

"Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы", – заявил генпрокурор

"Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именами-прикрытиям, по их должностным званиям и т.д.", – добавил он.

Позже генпрокурор завершил мысль о трех войнах: "Кроме первого фронта на Донбассе, второго фронта на коррупции, есть еще третий фронт – против украинского патернализма. Особенно старшее поколение, а также молодые нытики заражены тем, что кто-то им из Киева должен что-то сделать".

22 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение нардепу Надежде Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Савченко ввиде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включая комиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

Надежда Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной чушью" версию о вербовке Надежды Савченко российскими спецслужбами во время ее пребывания в тюрьме РФ.

Алена Рощенко, УП
Темы: Савченко НадеждаЛуценкоРосcияДонбасс
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