Савченко каже, що була для детектора брехні "міцним горішком"

Звинувачувана в підготовці терактів нардеп Надія Савченко заявила, що виявилася "складною людиною" для тестування на поліграфі.

Про це вона повідомила після засідання Шевченківського районного суду Києва, який розглядав питання примусового взяття зразка слини у Савченко.

"Перешкоджало цьому (проходженню детектора брехні - УП) не голодування, а просто тому, що я є такою людиною, яка тестується, як виявилося, досить складно", - пояснила депутат тривалість своєї перевірки на поліграфі.

Крім того, додала вона, тестування на детекторі брехні вимагає від експертів дуже виважених рішень.

"Експерт має право на вивчення справи і об'єкта, який він досліджує, настільки ретельно, щоб уникнути помилки", - каже Савченко.

Вона відмовилась розповідати, про що її питали під час перевірки, оскільки правоохоронці попросили не розголошувати цю інформацію як таємницю слідства.

"Питання ставилися по фактах, подіях, було – не було, мало місце – не мало місця", - лише повідомила Савченко.

Як повідомлялося, 17 квітня Савченко завершила процедуру судово-психологічної експертизи з використанням поліграфа, яка почалася ще 13 числа.

За словами її адвоката Олега Соловея, ще невідомо, чи завершилась експертиза. Слідчі обіцяли повідомити про це додатково упродовж 2 днів.

13 квітня допит на поліграфі Савченко був призупинений через те, що арештована голодує з 23 березня. Послаблення здоров'я призвело до того, що провести процедуру коректно було неможливо.

Після того арештована погодилася поїсти, щоб мати змогу пройти поліграф.

5 квітня Савченко мала розмову з психологом в рамках психофізіологічної експертизи.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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Євген Кізілов, УП