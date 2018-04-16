СБУ досліджує зброю та боєприпаси у справі Савченко та Рубана

У справі нардепа Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана проводиться ряд експертиз, зокрема досліджується зброя, боєприпаси, відео- та аудіоматеріали та інше.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зазначається, що наразі слідством серед іншого призначено та проводиться тринадцять експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійна судово-психологічна експертиза щодо перевірки правдивості показань Савченко.

Також проводяться допити підозрюваних за обставинами оголошеної їм підозри.

Проте, за даними СБУ, Рубан та Савченко відмовляються від дачі показань слідству.

"Проведено допити свідків, які повідомили важливі фактичні дані про обставини, що є предметом дослідження у даному провадженні. Здійснюється огляд та аналіз документів і предметів, вилучених за місцями проживання та роботи Рубана та Савченко, перевіряється причетність до вказаних вище злочинів інших осіб", - сказано у повідомленні.

У СБУ додали що "враховуючи великий суспільний інтерес", слідчі у стислі терміни проводять необхідні слідчі (розшукові) дії і планують закінчити досудове розслідування у "розумні терміни".

При цьому зазначається, що всі офіційні матеріали у цій справі, згідно зі ст. 222 КПК України, можуть бути оприлюднені виключно із дозволу слідчого.

Як повідомлялося, Надія Савченко та Володимир Рубан підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти парламент і центр Києва, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

20 березня Савченко заявляла, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її до організації "перевороту".

Нардеп стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва відмовився відпустити Савченко.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко