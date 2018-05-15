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МЗС: З мостом чи без нього, Крим - український

Вівторок, 15 травня 2018, 18:18

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності будівництва Росією цього інфраструктурного об’єкта без згоди України.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті відомства.

У МЗС зазначають, що такі дії Москви фундаментально суперечать загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права, грубо порушують Конвенцію ООН з морського права 1982 року та двосторонні договірні зобов’язання перед Україною.

"В умовах російської збройної агресії проти України та тимчасової окупації Кримського півострова це фактично є спробою легітимізувати анексію частини суверенної території України", - сказано у заяві.

"Будівництво мосту, як і будь-які інші дії кремлівської окупаційної влади, жодним чином не можуть змінити статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах. Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь та відшкодовуватиме заподіяну шкоду", - додали у МЗС.

У міністерстві наголосили, що Україна послідовно працюватиме над розширенням національних та міжнародних санкцій до фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного будівництва мостового переходу через Керченську протоку.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину так званого "Кримського мосту".

Зазначалося, що російський співак Йосип Кобзон, а також його колеги співаки Лев Лещенко, Олександр Буйнов та Олег Газманов не поїдуть 15 травня на відкриття так званого Кримського мосту.

У прокуратурі АР Крим заявили, що будівництво Керченського моста, який з'єднав окупований Крим і території Росії, принесе не менше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря.

В ЄС заявили, що побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

Міст через Керченську протоку з'єднає окупований Крим і російський Краснодарський край. Його довжина становить 19 кілометрів.

Будівництво ведеться з 2015 року, рух автомобілів по графіку мав відкритися в грудні 2018 року.

У Росії заявляють, що пропускна спроможність мосту - 40 тисяч автомобілів і 47 пар поїздів на добу, 14 млн пасажирів і 13 млн тонн вантажів на рік.

У зв'язку з будівництвом Україна готує позов до Росії за збитки портів через Керченський міст.

Будівництво відбувалося з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна як прибережна країна не давала такого права.

Також в Міністерстві інфраструктури готують список санкцій для всіх компанії, які працюють на об'єктах будівництва моста.

Раніше стало відомо, що будувати керченський міст допомагають сім компаній з ЄС.

Українська правда

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Теми: МЗСКримокупаціяРосія
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