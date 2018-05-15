МИД: С мостом или без него, Крым - украинский

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с открытием моста через Керченский пролив и отметило противоправность строительства Россией этого инфраструктурного объекта без согласия Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД отмечают, что такие действия Москвы фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной.

"В условиях российской вооруженной агрессии против Украины и временной оккупации Крымского полуострова это фактически является попыткой легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины", - сказано в заявлении.

"Строительство моста, как и любые другие действия кремлевской оккупационной власти, никоим образом не могут изменить статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах. Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний и возмещать причиненный ущерб ", - добавили в МИД.

В министерстве отметили, что Украина последовательно будет работать над расширением национальных и международных санкций к физическим и юридическим лицам, причастных к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть так называемого "Крымского моста".

Отмечалось, что российский певец Иосиф Кобзон, а также его коллеги певцы Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов не поедут 15 мая на открытие так называемого Крымского моста.

В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста, который соединил оккупированный Крым и территории России, принесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.

В ЕС заявили, что построив Керченский мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

Строительство ведется с 2015 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов - в конце 2019 года.

В России заявляют, что пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

В связи с строительством Украина готовит иск к России за убытки портов из-за Керченского моста.

Строительство происходило с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права.

Также в Министерстве инфраструктуры готовят список санкций для всех компании, работающих на объектах строительства моста.

Ранее стало известно, что строить керченский мост помогают семь компаний из ЕС.