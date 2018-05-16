Украина попросила СММ ОБСЕ проверить данные об участии боевиков "ЧВК Вагнера" на Донбассе - Геращенко
Украинская сторона во время проведения заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе попросила голову Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ертурула Апакана проверить информацию об участии боевиков "ЧВК Вагнера" в вооруженных провокациях на Донбассе.
Об этом написала Ирина Геращенко в Facebook после очередного заседания ТКГ и 4 подгрупп.
"Также попросили Главу СММ Е. Апакана проверить информацию о привлечении боевиков незаконного вооруженного формирования "ЧВК Вагнера" в вооруженных провокациях против подразделений, вовлеченных в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Кроме того, Геращенко рассказала, что нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в оккупированный Донецк прибудут около ста наемников частной военной компании "Вагнер".
В составе ЧВК Вагнера есть подразделение "Карпаты", в который входят почти 40 украинцев.
Наемники компании "Вагнер" - россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.
Ранее в Reuters провели расследование в отношении "Вагнеров" в Сирии.
В издании утверждают, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников.
Также в Reuters сообщили, что часть самолетов Airbus и Boeing, для перелета "Вагнеров" приобрели или арендовали компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированные в Украине).
"Хорс" и "Дарт" отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.
7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.
Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму Луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.