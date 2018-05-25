Різанина зі Стерненком: поліція вилучає відео з камер і з’ясовує, хто почав

Правоохоронці Одеси вилучають записи з камер відеонагляду, які могли зафіксувати події вечора 24 травня, коли колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко вбив чоловіка, який напав на нього.

Про це повідомив радник глави поліції Одеської області Руслан Форостяк у Facebook.

"Зараз проводиться необхідний комплекс слідчих дій, піднімається відео з камер, з'ясовуються всі обставини та хронологія", - написав він.

Форостяк запевнив, що "ніхто нічого не буде приховувати, журналісти та суспільство отримають неупереджену та достовірну інформацію, яка не є таємницею слідства".

"Наразі, незважаючи на покази осіб-учасників цього інциденту, розглядаються усі можливі версії подій: від банального побутового конфлікту чи пограбування (коли сторони раніше були навіть не знайомі) до умисного нападу з політичних мотивів через його громадську діяльність", - написав радник глави поліції Одеської області.

Він також додав, що факт нанесення Стерненком смертельних поранень ножем нападнику "вимагає неупередженого та об'єктивного розгляду, а не на підставі пояснень особи, що їх вчинила".

"Окремо є факт, коли особу залишили в безпорадному стані, вона стекла кров'ю у прямому ефірі, ніхто навіть не намагався з'ясувати її стан чи надати допомоги, ні випадкові перехожі чи очевидці, ні медики, що були на місці. Це також не можна ігнорувати", - написав Форостяк.

Він повідомив, що загиблий був 1989 року народження, він служив у 25-ій аеромобільній бригаді.

Форостяк також повідомив, чому Стерненку не надали охорону, коли той просив. За словами правоохоронця, замах на Стерненка, який був на травневі свята, було розкрито, він виявився звичайним криміналом.

"Нападник був затриманий, посередника розкрито (він встиг втекти напередодні нападу за кордон), і головне - замовника встановлено, і скажу: у слідства не має підстав вважати це проявами тиску чи то якоїсь злочинної влади, чи то прихованих сепарів, все банальніше і простіше – кримінал, і це виявилось вирішальним фактом чому йому не надали охорону, бо справа фактично була розкрита", - пояснив Форостяк.

Як повідомлялося раніше, увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Зазначалося, що чоловіки були озброєні холодною зброєю.

Стерненко заявив, що під час зіткнення отримав ножове поранення у руку.

Один з нападників утік, інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.

Це вже був третій напад на Стерненка.

1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї.

7 лютого на Стерненка вже нападали біля його будинку.

Тоді він вважав, що напад організував мер міста Геннадій Труханов.

14 грудня 2017 року Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для Сергія Стерненка у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

Стерненка підозрюють у збуті наркотиків. Активіст зазначив, що злочин, у скоєні якого його підозрюють, датується 2014 роком, а провадження проти нього відкрили 29 листопада 2017 року.

Видання "Думская" пише, що йдеться, ймовірно, про справу, розпочату 28 лютого 2014 року за фактом торгівлі курильними сумішами в мережі магазинів для риболовлі "Поплавок".

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси.

25 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 608 тисяч гривень, яка була внесена головою Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим.

Стерненко також відомий участю у зриві концерту російського артиста Костянтина Райкіна в Одеському театрі.

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