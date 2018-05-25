Резня со Стерненко: полиция изымает видео с камер и выясняет, кто начал

Правоохранители Одессы изымают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать события вечера 24 мая, когда бывший лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко убил мужчину, напавшего на него.

Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Сейчас проводится необходимый комплекс следственных действий, поднимается видео с камер, выясняются все обстоятельства и хронология", - написал он.

Форостяк заверил, что "никто ничего не будет скрывать, журналисты и общество получат объективную и достоверную информацию, которая не является тайной следствия".

"Сейчас, несмотря на показания лиц-участников этого инцидента, рассматриваются все возможные версии событий: от банального бытового конфликта или ограбления (когда стороны ранее были даже не знакомы) до умышленного нападения по политическим мотивам за его общественную деятельность", - написал советник главы полиции Одесской области.

Он также добавил, что факт нанесения Сергеем Стерненко смертельных ранений ножом нападающему "требует беспристрастного и объективного рассмотрения, а не на основании объяснений лица, которое их нанесло".

"Отдельно факт, когда человека оставили в беспомощном состоянии, он истек кровью в прямом эфире, никто даже не пытался выяснить его состояние или оказать помощь, ни случайные прохожие или очевидцы, ни медики, которые были на месте. Это также нельзя игнорировать", - написал Форостяк.

Он сообщил, что погибший был 1989 года рождения, он служил в 25-ой аэромобильной бригаде.

Форостяк также сообщил, почему Стерненко не предоставили охрану, когда тот просил.

По словам правоохранителя, покушение на Стерненко, которое было на майские праздники, было раскрыто, оно оказалось обычным криминалом.

"Нападавший был задержан, посредника раскрыто (он успел убежать накануне нападения за границу), и главное – заказчик установлен, и скажу: у следствия нет оснований считать это проявлениями давления или какой-то преступной власти, или скрытых сепаров, все банальнее и проще – криминал, и это оказалось решающим фактом, почему ему не предоставили охрану. Потому что дело фактически было раскрыто", - пояснил Форостяк.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Сообщалось, что мужчины были вооружены холодным оружием.

Стерненко заявил, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку.

Один из напавших убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Это было уже третье нападение на Стерненко.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия.

В Стерненко стреляли резиновыми пулями, однако он сам задержал нападавшего.

Как сообщалось, 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Тогда он утверждал, что нападение на него организовал мэр города Геннадий Труханов.

14 декабря 2017 года Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Стерненко подозревают в сбыте наркотиков. Активист отметил, что преступление, в совершении которого его подозревают, датируется 2014 годом, а производство против него открыли 29 ноября 2017 года.

Издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.

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