Поліція назвала версії різанини зі Стерненком

Правоохоронці розглядають кілька версій події вечора 24 травня, коли екс-лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко вбив чоловіка, який напав на нього, – від побутового конфлікту до замовного нападу.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Під час досудового розслідування будуть відпрацьовуватися усі без винятку версії. Зокрема, обов’язково буде враховано і ту обставину, що цей інцидент з громадським активістом – вже не перший. Серед інших версій – хуліганські мотиви, корисливі мотиви, побутовий конфлікт чи якісь інші. Також буде розглядатися і та, що напад на громадянина Стерненка міг бути спланованим і замовним", - сказав Тракало.

Він додав, що про остаточну версію "чітко можна буде говорити після дослідження усіх обставин і хронології цієї події".

"Наразі слідчі вже звернулися до суду для отримання ухвали на проведення низки експертиз. Зокрема, дактилоскопічної, молекулярно-генетичної та інших", - сказав Тракало.

Також, за його словами, уже відбулося опізнання рідними загиблого.

Правоохоронці опитують очевидців події з метою встановити хронологію того, що сталося.

Тракало пояснив, що відкрите раніше провадження за статтею "умисне вбивство" можуть перекваліфікувати або закрити.

"Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство. Відкриття провадження за цією статтею в даному випадку є обов’язковим, оскільки маємо факт смерті людини. Пізніше провадження може бути закрите, може бути перекваліфіковане, може далі розслідуватися – усе залежатиме від того, які обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", - сказав Тракало.

Також можуть перекваліфікувати і провадження за ч. 1 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 122 ККУ (умисне середньої тяжкості ушкодження).

"Це – попередня правова кваліфікація, яка є обов’язковою. Остаточні висновки можна буде робити лише після встановлення усіх фактів та обставин цього кримінального правопорушення, опитування свідків, проведення необхідних експертиз, а також дослідження відеозаписів з камер спостереження", - сказав Тракало.

Він запевнив, що "розслідування буде проведено відкрито, прозоро", а громадськість оперативно інформуватимуть про всі нові обставини у справі.

У соцмережах повідомляли, що нападником, який загинув, був 25-річний Іван Кузнєцов. З даними різних юзерів, у нього залишилося двоє або троє дітей. Нападник, який отримав поранення – Олександр Ісайкл, 1988 року народження.

Джерела "Української правди" у правоохоронних органах підтвердили, що загиблий Іван Кузнєцов, а поранений Олександр Ісайкл.

Як повідомлялося раніше, увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Зазначалося, що чоловіки були озброєні холодною зброєю.

Стерненко заявив, що під час зіткнення отримав ножове поранення у руку.

Один з нападників утік, інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.

Це вже був третій напад на Стерненка.

1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї.

7 лютого на Стерненка вже нападали біля його будинку.

Тоді він вважав, що напад організував мер міста Геннадій Труханов.

14 грудня 2017 року Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для Сергія Стерненка у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

Стерненка підозрюють у збуті наркотиків. Активіст зазначив, що злочин, у скоєні якого його підозрюють, датується 2014 роком, а провадження проти нього відкрили 29 листопада 2017 року.

Видання "Думская" пише, що йдеться, ймовірно, про справу, розпочату 28 лютого 2014 року за фактом торгівлі курильними сумішами в мережі магазинів для риболовлі "Поплавок".

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси.

25 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 608 тисяч гривень, яка була внесена головою Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим.

Стерненко також відомий участю у зриві концерту російського артиста Костянтина Райкіна в Одеському театрі.

Читайте також: Активіст Сергій Стерненко, який блокує концерти: Бабкін хоч нагород із рук убивць не брав, з Лорак ситуація складніша.