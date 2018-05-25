Полиция назвала версии резни со Стерненко

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего вечером 24 мая, когда экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко убил напавшего на него, – от бытового конфликта до заказного нападения.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Во время досудебного расследования будут отрабатываться все без исключения версии. В частности, обязательно будет учтено и то обстоятельство, что этот инцидент с общественным активистом – уже не первый. Среди других версий – хулиганские мотивы, корыстные мотивы, бытовой конфликт или какие-то другие. Также будет рассматриваться и та, что нападение на гражданина Стерненко могло быть спланированным и заказным", - сказал Тракало.

Он добавил, что об окончательной версии "четко можно будет говорить после исследования всех обстоятельств и хронологии этого события".

"Сейчас следователи уже обратились в суд для получения постановления на проведение ряда экспертиз. В частности, дактилоскопической, молекулярно-генетической и других", - сказал Тракало.

Также, по его словам, уже состоялось опознание родными погибшего.

Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия с целью установить хронологию того, что произошло.

Тракало объяснил, что открытое ранее производство по статье "умышленное убийство" могут переквалифицировать или закрыть.

"Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство. Открытие производства по этой статье в данном случае является обязательным, поскольку имеем факт смерти человека. Позже производство может быть закрыто, может быть переквалифицировано, может дальше расследоваться – все будет зависеть от того, какие обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования", - сказал Тракало.

Также могут переквалифицировать и производства по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести повреждения).

"Это – предварительная правовая квалификация, которая является обязательной. Окончательные выводы можно будет делать только после установления всех фактов и обстоятельств этого уголовного преступления, опроса свидетелей, проведения необходимых экспертиз, а также исследования видеозаписей с камер наблюдения", - сказал Тракало.

Он заверил, что "расследование будет проведено открыто, прозрачно", а общественность будут оперативно информировать обо всех новых обстоятельствах в деле.

В соцсетях сообщали, что нападающим, который погиб, был 25-летний Иван Кузнецов. По данным различных пользователей, у него осталось двое или трое детей. Нападающий, который получил ранения – Александр Исайкл, 1988 года рождения.

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах подтвердили, что погибший Иван Кузнецов, а раненый Александр Исайкл.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Сообщалось, что мужчины были вооружены холодным оружием.

Стерненко заявил, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку.

Один из напавших убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Это было уже третье нападение на Стерненко.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия.

В Стерненко стреляли резиновыми пулями, однако он сам задержал нападавшего.

Как сообщалось, 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Тогда он утверждал, что нападение на него организовал мэр города Геннадий Труханов.

14 декабря 2017 года Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Стерненко подозревают в сбыте наркотиков. Активист отметил, что преступление, в совершении которого его подозревают, датируется 2014 годом, а производство против него открыли 29 ноября 2017 года.

Издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.

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